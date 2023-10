Calcutta anticipa l’uscita del nuovo album “Relax” a modo suo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Siamo ormai abituati alle stranezze di, che ama sorprendere i suoi fan insempre diverso per promuovere e aumentare l’hype per i suoidai brani densi e romantici. Anche questa volta, il timido cantante indie pop è riuscito nel suo intento. Poco prima deldel suoha voluto regalare ai fan un assaggio di quello che potranno ascoltare con una release molto particolare.regala ai fan un anticipo di “” molto particolare Il suo, è in uscita il 20 ottobre 2023. Lo aveva annunciato propriosui suoi canali il 13 ottobre ininaspettato, ...