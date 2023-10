Calciomercato Juve | preso un portiere svincolato I dettagli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), i bianconeri prendono un nuovoa parametro zero: è Gian Marco Crespi, che si accasa nella Next Gen Gian Marco Crespi è un nuovo calciatore dellaNext Gen. Il, come riportato dantusnews24.com torna a difendere la porta della seconda squadra dei bianconeri dopo la scadenza del contratto col Crotone. Ilprenderà il posto dell’infortunato Giovanni Garofani, fermo ai box per 4 mesi. Seconda chance in bianconero dopo il prestito dello scorso gennaio. CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM

Commenta per primo L'antipasto del Derby d'Italia di campionato, tra Juventus e Inter, prenderà vita al Pala Remo Maggetti a Roseto degli Abruzzi. In data 16 novembre 2023 , durante la sosta per le ...

Il Messaggero Veneto - Samardzic-Juve, si può fare solo a giugno Tutto Juve

Calciomercato Juve: Samardzic pista concreta, verrebbe subito. L'Udinese deve aprire a questa formula Juventus News 24

L’antipasto del Derby d’Italia di campionato, tra Juventus e Inter, prenderà vita al Pala Remo ... a ridosso della serata - si divertiranno nel palazzetto in una partita di calcio a 5, in due tempi da ...Federico Bernardeschi sogna di ritornare alla Juventus: il dt bianconero Giuntoli starebbe lavorando sulle condizioni per arrivare subito all'attaccante ...