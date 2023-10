Calcio | Serie B Designazioni arbitrali | anticipo Parma-Como a Zufferli

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Designati gli arbitri per la 10^ giornata del campionato diB ROMA - Lucadi Udinese è stato designato per dirigeredella decima giornata diB, in programma venerdì 20 alle 20.30. Queste ledella 10^ giornataB - 10^ GIORNATA - 2