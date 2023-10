Calcio | Scommesse Newcastle ' Tonali indagato | ha nostro pieno sostegno'

La società inglese, in una nota, spiega di poter "confermare che Tonali è oggetto di un'indagine da parte della Procura e della Federcalcio in relazione ad attività diillegali. Sandro è ...

Tonali, scommesse sul Milan: Europeo a rischio Sky Sport

La Spezia, scandalo scommesse: “Sono io la fonte di Fabrizio Corona. Non l’ho fatto per soldi ma per aiutare … Il Secolo XIX

In Italia infuria l’ennesimo caso di scommesse legate al mondo del calcio: coinvolti in primis nomi blasonati in ambito nazionale quali Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Ma potrebbe esse ...Il Newcastle rompe il silenzio sulla situazione di Sandro Tonali, coinvolto nello scandalo scommesse che ha travolto il calcio italiano. I Magpies, con un comunicato sul sito ufficiale del club, hanno ...