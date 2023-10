Calcio scommesse | Fagioli patteggia 7 mesi e confessa | “Paga o ti spezziamo le gambe”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Arriva il primo provvedimento della giustizia sportiva per la vicenda delleillecite. Riguarda Nicolò, il centrocampista della Juventus. La Feder, infatti, ha reso noto che «la procura federale ha raggiunto un accordo (ex articolo 126 CGS) con il calciatore Nicolòa seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12, 5 dei quali commutati...

Commenta per primo Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli dirivelati in esclusiva da Fabrizio Corona , che questa notte ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione ...

Corona e il calcioscommesse: «La Rai mi ha censurato, avevo l’audio di Zaniolo che parlava di soldi con 3... Corriere della Sera

La Spezia, scandalo scommesse: “Sono io la fonte di Fabrizio Corona. Non l’ho fatto per soldi ma per aiutare … Il Secolo XIX

Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva ...«Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio)». Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva ...