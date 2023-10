Calcio Promozione Foligno | la gioia del tecnico Bobbi | ' Squadra giovane | avanti così

'I ragazzi stanno facendo il percorso nel modo giusto e c'è spazio per migliorare'. Ora big match a ...

Calcio. Stasera la Coppa di Promozione. Giocano Casumaro e Comacchiese Quotidiano Sportivo

Calcio, Promozione: il Castiadas si avvicina alla capolista Monastir - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

"Il successo arrivato contro l’Amerina è il giusto premio per la prestazione offerta dall’intero collettivo capace, prima di riequilibrare il risultato e poi riuscire a vincere sempre attraverso il gi ...Ciao Orazio, ora potrai insegnare calcio anche agli angeli! Il mondo dello sport valtellinese e quello del calcio in particolare sono in lutto per la morte di Orazio Rancati, avvenuta ieri a 83 anni.