Calcio e sommesse | si aggrava la posizione di Tonali | “Ha puntato anche sul Milan” Cosa rischia il centrocampista del Newcastle

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha ammesso di aver scommessosul. A riferirlo è la "Gazzetta dello Sport". Nell'interrogatorio di ieri presso la Procura di Torino, che è durato circa tre ore, ildelha ammesso di aver scommesso sule in particolare sulle partite del. Questo comportamento potrebbe configurare un reato di illecito sportivo, in base all'articolo 30 del relativo...

Paoloni ammette di aver avuto 'problemi con il gioco', ma spiega anche che lesono diffuse nel mondo del. 'È un fenomeno diffuso, un fenomeno che non si può combattere anche con più ...

Parola di "Matti per il calcio": stop alle scommesse Avvenire

Tonali, 2 ore e mezzo di audizione a Torino Sky Sport

Fabrizio Corona ha ricevuto il tapiro dopo la presunta censura della Rai sull'audio di Zaniolo con altri 3 calciatori: El Shaarawy, Gatti e Casale ...L'ex re dei paparazzi esplode contro la trasmissione "Avanti Popolo" per un audio non mandato in onda. Poi a "Striscia la Notizia" fa i nomi di Casale, El Shaarawy e Gatti ...