Calcio | caso scommesse | Icebet | Betar | Specialebet | Bullbet23 | i siti illegali usati da Fagioli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Nicolòè uno dei tre calciatori protagonisti della vicenda legata ale alle. Nell'interrogatorio del 28 settembre alla Procura il centrocampista ha raccontato: “Il periodo più brutto è stato fra marzo e aprile 2023 -si legge su agimeg.it-. In Sassuolo-Juve ho commesso un errore tecnico e sono stato sostituito. All'uscita ho pianto per i debiti. A settembre 2022 erano 250mila, poi erano arrivati oltre i 2,7 milioni”. “All'inizio un calciatore, avendo molto tempo libero finisce con il provare l'ebbrezza della scommessa per vincere la noia. Con il passare del tempo divenne un'ossessione. Lo facevano pure gli altri e non mi ponevo il problema che fosse illegale. Fu Sandro Tonali a farmi registrare tramite un account. Fu Tonali che mi suggerì di giocare sul sito ...