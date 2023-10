Cairo | 'Juric? Ci litigavo tanto | ora ho capito una cosa Zapata e Sanabria sarebbero una bella coppia'

... complice la solidità del reparto difensivo disegnato da Ivan. Numeri, però, che rischiano di ...nelle giovanili granata e mai realmente preso in considerazione dalla società di Urbano. Dopo ...

Cairo: “Torino amore di famiglia. Juric Trovata la quadra” Tuttosport

Cairo: “Juric Litigavamo spesso all’inizio, ora abbiamo trovato la quadra” Toro News

Urbano Cairo, intervistato ai microfoni di Radio Serie A, ha colto l'occasione per fare il punto della situazione in casa ...Urbano Cairo si è soffermato sul giocatore ... Ha un contratto con noi fino al 2028" C'è anche spazio per parlare del rapporto con Ivan Juric, attuale tecnico del Torino e in carica dalla stagione ...