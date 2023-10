Cairo | «Da calciatore ero promettente | ma troppo emotivo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) il presidente del Torino Urbanosi è raccontato al microfono di Alessandro Alciato nella trasmissione “Storie di Serie A” in onda su Radio Serie A. Presidente, cos’è lo sport oggi? «È un grande momento d’aggregazione, ti insegna i valori dello stare insieme e raggiungere un obiettivo comune. È un accrescimento personale perché con lo sport si possono superare i propri limiti. Nello sport gli amatori, così come i campioni hanno come obiettivo il migliorarsi volta dopo volta, per spingersi oltre e superarsi sempre» Lei è un personaggio poliedrico: imprenditore, editore e presidente del Torino. Partendo dall’inizio però è stato anchedella Pro Sesto… «È stato un periodo molto bello. Era tra il 1972 e il 1974. Ero un’ala destra e giocavo negli allievi con Caputo che è poi arrivato in serie B. Ero abbastanza ...