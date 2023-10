Cagni | «Caso scommesse? Non sembra finito a Fagioli | Tonali e Zaniolo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gigi, ex allenatore, ha parlato in esclusiva a juventusnews24 del, ma non solo. Le sue dichiarazioni Gigi, ex allenatore, ha parlato in esclusiva a juventusnews24 del, ma non solo. Le sue dichiarazioni. Che idea si è fatto sul? «Non. Non entro in merito perché le cose bisogna saperle, ma mi dispiace molto per questi ragazzi. Da giovani abbiamo sbagliato tutti e questo è un errore grave. Nessuno si preoccupa di informare e loro non si informano. Da giocatore quando firmavo il contratto mi ricordo che c’era scritto che non potevo, ad esempio, andare in scooter, ...