Cagliari | Jankto | “Coming out? Lo rifarei Bello andare avanti come se nulla fosse successo”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Jakub, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista a BBC Sport, svelandoha vissuto i primi mesi dopo aver fattoed essere tornato in Serie A: “Non è facile essere il primo calciatore dei top campionati europei a dire ‘Sono gay’. Sicuramente sei felice quando ricevi milioni di messaggi, ma allo stesso tempo senti un po’ di pressione. Sapevo che sarei stato al centro dell’attenzione per le prime settimane, ho avuto bisogno di tempo per riprendermi“.è poi andato sul personale: “Già a 13-14 anni avevo capito che qualcosa era diverso, anche se la mia prima relazione è stata con una ragazza. Quando sono diventato professionista essere gay era vistoqualcosa di innaturale, quindi avevo paura anche ad aprire WhatsApp per ...