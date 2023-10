Cacciatori Eliportati di Calabria in cerca di Kata. Chi sono e cosa fanno

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si muovono in tuta mimetica e stivaletti da paracadutisti,armati con coltello e mitragliatrice M12 e vengono definiti "reparti a elevata specializzazione"

Si muovono in tuta mimetica e stivaletti da paracadutisti, sono armati con coltello e mitragliatrice M12 e vengono definiti "reparti a elevata specializzazione"Si muovono in tuta mimetica e stivaletti da paracadutisti, sono armati con coltello e mitragliatrice M12 e vengono definiti “reparti a elevata specializzazione” ...E’ uno dei corpi d’élite dell’Arma creato trent’anni fa per dare la caccia ai latitanti e, ancor prima all’Anonima sequestri dell’epoca buia dei sequestri di persona quando gli ostaggi venivano nascos ...