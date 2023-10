BTP | quali rischi e rendimenti e come conviene investire

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In un contesto dove i tassi dei titoli di Stato a livello globale continuano ad aumentare, per effetto della politica dei tassi alti delle banche centrali, il rendimento dei BTP italiani a lungo termine è arrivato a sfiorare il 5%, battendo i suoi omologhi europei. E’ tornato ad aumentare anche lo Spread, che rappresenta l’extra rendimento richiesto dal mercato per acquistare i bond italiani invece di quelli tedeschi; il suo allargamento flette le preoccupazioni riguardo allo stato di salute dei conti pubblici italiani – l’enorme ammontare di debito e spesa cui l’Italia deve far fronte – che potrebbero tradursi inconcreti qualora la sfiducia si diffondesse sui mercati. Ma allorao no acquistare i BTP? Una risposta arriva da Moneyfarm, che rivela la sua strategia di portafoglio.elevati risvegliano ...