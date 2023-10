Bruxelles | l’attentatore arrivava dall’Italia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Era arrivato in Italia nel 2011 Abdesalem Lassoued, l’uomo che ha ucciso due tifosi a, era arrivato in Italia nel 2011, a Porto Empedocle. Alle spalle già una evasione a una estrazione da islamista radicalizzato. Dopo l’arrivo in Italia aveva subito tentato di andare in Norvegia per poi essere rimandato nel Bel Paese. Stessa sorte con la Svezia. Chiede così una richiesta d’asilo e vive tra Torino e Bologna: rimane nel nostro paese fino al 2016 ricevendo alcune segnalazioni. Leggi anche:, catturato il presunto attentatore: è morto A ottobre, sempre di quell’ano, viene però espulso e poi rilasciato. Da allora si perdono le sue tracce. Probabile poi il suo arrivo in Belgio dove l’altra sera, aha ucciso du cittadini svedesi. Abdesalem Lassoued è stato poi fermato e ucciso a seguito di un confronto con la ...