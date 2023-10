Britney Spears | la rivelazione choc | ” Ero incinta di Justin Timberlake ma ho dovuto abortire”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La popstarha raccontato di esser rimastadima, vista la giovane età, il cantante non se era pronto a diventare padre. Laè avvenuta nella sua autobiografia, The woman in me, in uscita il 24 ottobre., la: ” Rimasidi” Foto in copertina: reddit.com”Rimasidima ho abortito”; questa ladella popstar, un’anticipazione del memoir della cantante, The woman in me, in uscita il 24 ottobre. ...