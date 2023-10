Britney Spears costretta ad abortire a 17 anni da Justin Timberlake | se “Everytime” avesse un altro significato?

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestininon vuole più mentire dopo 20di silenzio e sofferenza. La cantante ha confessato nel suo memoir La Donna in me di aver subito un aborto a 17, quando frequentava il cantante, all’epoca 18ha affermato che“non voleva fare il padre”, inoltre le loro carriere erano in ascesa sempre più veloce, perciò la scelta di ricorrere all’interruzione di gravidanza è arrivata quasi come un obbligo. LEGGI ANCHE > Damiano dei Maneskin ...

Britney Spears ha confessato di aver subito un aborto a 17 anni: se Everytime, canzone della rottura con Timberlake, avesse un altro significatoLa rivelazione arriva da un estratto di "The woman in me", l’autobiografia che esce il 24 ottobre anche in Italia ...