Britney Spears abortì il figlio di Justin Timberlake | “Non voleva diventare padre”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel tanto atteso memoir, The Woman in Me,apre il suo cuore come mai prima d’ora, con rivelazioni scioccanti sulla sua vita amorosa e il controllo esercitato sulla sua esistenza. In anteprima su People, la popstar condivide il capitolo più intenso della sua storia con, svelando un drammatico episodio che ha segnato la loro relazione e che mai prima d’ora era emerso neanche lontanamente. Ai tempi di Baby One More Time il team di-che era minorenne- aveva un’idea chiara di come venderla al pubblico:doveva essere la ragazzina con un altissimo livello di erotismo ma, allo stesso tempo, doveva sembrare la perfetta fidanzatina d’America: ancora bambina ma già donna, innocente ma provocante. Quando ...