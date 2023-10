Brescia | la storia del bengalese accusato di picchiare la moglie «per un fatto culturale» finisce con un’assoluzione

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ladel cittadinodilacon«perché ilnon sussiste». La vicenda era finita sui giornali perché il pubblico ministero Antonio Bassolino aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato. Motivandola con «l’impianto» del paese d’origine. La procura diaveva preso le distanze dal pm. Secondo il quale ilnon costituiva reato. Invece è arrivata l’assoluzione con formula piena. Mentre, racconta oggi il Corriere della Sera, in apertura di udienza è stato lo stesso magistrato a integrare la sua discussione scritta. Precisando che «esaminati gli atti, rivaluta l’istanza precedente e la riformula chiedendo l’assoluzione ...

Ladel cittadino bengalese accusato di picchiare la moglie finisce con un'assoluzione "perché il ... La procura diaveva preso le distanze dal pm. Secondo il quale il fatto non costituiva ...

Brescia, la storia del bengalese accusato di picchiare la moglie «per ... Open

In mostra a Brescia 40 computer storici che in pochi hanno già visto Giornale di Brescia

E poi la vita selvaggia delle montagne, e la storia di un'amicizia tra due grandi scrittrici ... solo giornaliste) del Giornale di Brescia. Se volete scriverci, potete cliccare sulle firme in calce ...Il maestro pasticcere dell'innovazione e della creatività è Nicola Giotti, tra le eccellenze della nostra città. La sua arte pasticcera, sempre in fermento e in continua evoluzione, ha radici ben sald ...