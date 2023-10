Borse | Europa in calo con Wall Street A Milano strappa Nexi | spread sopra 200

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In Gran Bretagna l’inflazione è salita del 6,7% a settembre; inconfermato ila 4,3%. In deciso rialzo il petrolio che condiziona negativamente

L'avvio in calo di Wall Street ha incoraggiato le vendite sulleeuropee, che cosi' stanno peggiorando a vista d'occhio. Francoforte cede lo 0,94%, Parigi lo 0,88%, Madrid lo 0,85% e Amsterdam l'1%. Milano, che oscillava sulla parita', arretra dello 0,65%, ...

Borsa: l'Europa si muove debole dopo l'inflazione, Milano -0,2% Agenzia ANSA

Borse, paura tassi prevale su spiragli in Medio Oriente. Milano piatta con rimonta Tim Il Sole 24 ORE

Le Borse europee proseguono in calo con lo sguardo a quanto accade in Medio Oriente e con il rischio di una escalation. Sotto i riflettori resta il tema dell'andamento dell'inflazione, dopo i dati del ...Fondazione Agnelli, Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation confermano per il terzo anno la partnership con la Fondazione Intercultura per il progetto A Scuola in Europa, che porta per un trimes ...