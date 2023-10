Borsa | Milano tiene con l' Europa | vola Nexi | giù Mediobanca

... funziona a regime dal 2008: le quote vanno all'asta in unadi valori . Oggi copre quasi 18.dal gruppo di ricerca Desarc - Maresanus a cui hanno partecipato docenti del Politecnico di, ...

Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,09% Alto Adige

Borsa, Milano inizia con calo dello 0,13% QUOTIDIANO NAZIONALE

Appena 105.291 tonnellate le giacenze al 30 settembre secondo Frantoio Italia. Scendono i prezzi all'origine dell'olio Evo rilevati da Ismea, in calo anche le quotazioni in Borsa Merci Milano, stabili ...(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Forte corrente di acquisti su Nexi in Piazza Affari dopo l'ipotesi lanciata da Bloomberg di un interesse da parte di Cvc Capital Partners: il titolo della società di ...