Perde quota Mediobanca ( - 1,77%): in vista della record date di domani, le nuove azioni acquistate innon sono piu' depositabili per l'assemblea del 28 ottobre. Giu' anche StMicroelectronics ( ...

Borsa: Milano apre in marginale ribasso, Ftse Mib -0,06% Tiscali Notizie

Borsa, Milano parte in leggero ribasso, Ftse Mib -0,06% QUOTIDIANO NAZIONALE

Nexi non fa prezzo (+20% teorico) su rumor interesse Cvc (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ott - Avvio di seduta nel ... le nuove azioni acquistate in Borsa non sono piu' depositabili per ...Piazza Affari inizia la seduta con un leggero calo: il Ftse Mib scende dello 0,06%, l'Ftse All share dello 0,05%. Una contrazione iniziale che lascia aperte le possibilità per il prosieguo della giorn ...