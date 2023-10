Borsa | Hong Kong negativa | chiude a - 0 | 23%

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ladila seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,23%, a 17.732,52 punti. Sui listini hanno pesato le tensioni in Medio Oriente che hanno oscurato la crescita ...

male anche ladiKong dove l'Indice Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,2%, fermandosi a 17.732,52 punti. Red - Cel 18 - 10 - 23 10:39:31 (0244) 3 NNNN

La guerra in Israele frena le Borse. Milano chiude a -0,4%, lo spread sale a 206 Il Sole 24 ORE

Evergrande sospende le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong Agenzia ANSA

(ANSA) - PECHINO, 18 OTT - La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,23%, a 17.732,52 punti.La seduta di Borsa di Hong Kong si è chiusa in territorio negativo: l'indice Hang Seng ha perso lo 0,23%. Le tensioni in Medio Oriente hanno oscurato la crescita del terzo trimestre della Cina, con un ...