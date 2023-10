Bonus nido | 3 600 euro per i secondi figli |  la soglia Isee e i dati dell' Inps

Per raggiungerlo la Manovra 2024 prevede il rafforzamento delasiloasilo2024: aumenta l'importo del rimborso spese Per l'implementazione della misura di rafforzamento del ...Il fondo destinato al bonus nido erogato dall'Inps sarà potenziato di 150 milioni di euro, come stabilito nel testo della Manovra ...Dal 2024 ci saranno più risorse a disposizione per il bonus asilo nido. Lo prevede il DDL Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il rimborso spettante aumenterà azzerando quasi del tutto le sp ...