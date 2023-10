Bonelli | “Fabrizio Corona in Rai? Ho depositato un’interrogazione in Vigilanza Come è possibile dare spazio a un pregiudicato e pagarlo pure?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “si pensa di potera unpagandolo per far aumentare lo share? Questo non è servizio pubblico. Hola mia interrogazione alla commissione disul caso diospite nella trasmissionedi Nunzia De Girolamo. Mi dispiace solo di essere stato l’unico”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Angelo, leader dei Verdi e componente della, sulla presenza remunerata dell’ex agente dei vip nella trasmissione diTre, Avanti Popolo. Sul caso di, che per la terza volta è stato ospite pagato di una trasmissione del servizio ...