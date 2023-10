Bonaccini ai leader dell' opposizione | ' Se andiamo separati perdiamo | la destra è forte e va battuta'

Stefano, presidente del Partito Democratico e della Regione Emilia - Romagna, durante un ...possibilità di essere alternativa a questa destra non tanto e non solo per una somma dei suoi...

Emilia-Romagna protagonista negli Usa: Regione d'Onore 2023 ... Regione Emilia Romagna

Bonaccini negli USA con gli Italo-Americani, a sorpresa arriva Biden BolognaToday

I fedelissimi della segretaria del Partito democratico vorrebbero una posizione più decisa contro il governo di Israele. Ma la leader per il momento non intende assecondarli. Intanto,dopo De Luca, anc ...Episodio tragicomico all'evento negli Usa per celebrare l'Emilia Romagna. Il colloquio con Biden dura solo dieci secondi, scambiato per un attentatore ...