Bombe sull’ospedale di Gaza | Biden indignato

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gli israeliani devono fare attenzione a fare passi falsi nell’operazione contro Hamas. Il pesante inciampo è “arrivato” con l’attacco all’ospedale di. Il presidente americano Joeha dichiarato di essere “e profondamente rattristato dall’esplosione” in un ospedale diCity e dalle “terribili perdite che ne sono derivate”. Si parla di almeno 500 vittime. In una dichiarazione ufficiale rilasciato a bordo dell’Air Force One diretto in Israele,afferma di avere parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e con il re Abdullah II di Giordania “subito dopo aver appreso la notizia” e di aver chiesto ai suoi consiglieri di “continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto “sconvolto” ...