bolttech acquisisce Digital Care

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)accelera la crescita nell'area EMEA e diventa leader globale nella protezione integrata VARSAVIA, Polonia, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/, l'insurtech internazionale in rapida crescita, ha annunciato oggi l'acquisizione di, azienda leader nel settore della protezione integrata, con sede in Polonia. Questa acquisizione rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo nella regione EMEA e a livello globale, accelerandone la crescita, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.gode di una solida reputazione in termini di innovazione e assistenza ai clienti, e i suoi prodotti e il suo ecosistema di partner sono un complemento perfetto per quelli di. L'accordo fornirà ...