Bob | ultima frontiera La Federazione Internazionale punta all’espansione della disciplina in Africa

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Sport invernali,. Eccovi i viaggidel Bob e dello Skeleton durante la sua missione quadriennale. Diretta all’esplorazione di nuovi Paesi, alla ricerca di altre federazioni e di praticanti. Fino ad arrivare dove il bob non era mai giunto”. Impossibile non parafrasare la famosissima introduzione degli episodiserie televisiva Star Trek, perché quanto sta accadendo sa tanto di esplorazione dell’ignoto. Mentre nel piccolo, avvizzito e arido orticello italiano volano gli stracci relativamente alla mancata riqualificazionepista di bob, slittino e skeleton di Cortina d’Ampezzo (dinamica che obbligherà il nostro Paese ad appoggiarsi su un impianto estero per le gare dei Giochi olimpici invernali 2026), c’è ...

Undone (2019 - ) Realizzata dai creatori di BoJack Horseman , Kate Purdy e Raphael- Waksberg, ... all'ascesa dell'Oscuro Signore Sauron, alla caduta del regno insulare di Númenor e all'...

Olimpiadi, bob a Cesana: non è ancora detta l'ultima parola RaiNews

Alla fine la contestata pista da bob a Cortina per le Olimpiadi non si farà Undici

Quale futuro per la pista degli sport da budello in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Un vero e proprio caso è quello scoppiato negli ultimi giorni, dopo l'annuncio del president ...Si riapre uno spiraglio per mantenere in Italia le gare di bob alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026: dopo l'ufficializzazione lunedì scorso del no alla realizzazione della pista lungo il vecchio ...