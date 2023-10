Blitz Di Lauro | i pm | “Enzo capoclan Al Cardarelli infermiere gli trovò medico per perizia a favore”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPer la Dda di Napoli dal 2015 era lui il capo dei Di. VincDi, 48 anni, secondogenito del fondatore Paolo Di, è tra i 27 arrestati ieri neldei carabinieri, coordinati dalla Dda di Napoli (pm Maurizio De Marco e Lucio Giugliano). Più “colletto bianco” che “camorrista di sostanza“, per alcuni pentiti,è noto agli affiliati come F2. Un codice identificativo, secondo l’ordine di anzianità tra i dieci rampolli del boss, rivelato da documenti sequestrati anni fa. Per l’anticamorra, a decretarne la leadership è stata la “chiara regola del comando e gestione del clan risalente a Paolo Di“. Il padre avrebbe stabilito che “l’organizzazione criminale è governata dal fratello maggiore in libertà”. Di suo ...