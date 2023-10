Blinken chiama Abu Mazen | cordoglio per vittime ospedale

Il segretario di stato americano, Antony, ha chiamato il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen per porgere le sue condoglianze a seguito dell'attacco all'ospedale di Gaza. Lo riferisce il Dipartimento di Stato.

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha chiamato il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen per porgere le sue condoglianze a seguito dell'attacco all'ospedale di Gaza. Lo riferisc ...Continua la «shuttle diplomacy» del segretario di Stato americano che è in Medio Oriente dall'11 ottobre, in quella che alcuni considerano una «missione impossibile» ...