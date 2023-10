Bimbo abbandonato sotto un’auto | familiare chiama il 118 e lo salva

... Redazione Sardegna Live E' stata rintracciata la madre del neonato trovatoquesta ... Dopo il parto avrebbe reciso il cordone ombelicale uscendo per strada e abbandonando ilsotto un'...Sassari, 18 ottobre 2023- Neonato di poche ore abbandonato in strada a Osilo, paese in provincia di Sassari. Il piccolo, senza vestiti e coperte, è stato prontamente trovato e soccorso. Individuata an ...Osilo Allarme alle 5 del mattino a Osilo per un bimbo abbandonato accanto a un’auto in via Farini, centro del paese. Il piccolo aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. A chiamare la centrale del ...