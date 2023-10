Biden nel teatro di guerra | una missione tecnicamente fallita in partenza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il presidente va in una regione di mondo in cui l'America dice ai suoi cittadini di andar via. Rinnova il pieno sostegno a Israele, sposa la sua versione sull'ospedale di Gaza, presenzia al gabinetto dicon Netanyahu, ma afferma che "Hamas non rappresenta tutti i palestinesi". Manca però la metà araba della visita: dovrebbe sentire Abu Mazen e Al Sisi, in un clima di collera