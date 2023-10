Biden | missione disperata Perché il mondo sta sull’orlo del baratro

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Al momento non può essere fermata la guerra tra Hamas e Israele, ed è per questo che la Giordania ha deciso di annullare il summit previsto per oggi tra re Abdullah II, il presidente americano Joe, il leader egiziano Addel Fattah al-Sisi e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Lo si legge in una nota diffusa dal ministro degli Esteri giordano Ayman Al-Safadi, che accusa Israele di aver compiuto “massacri”. Alla vigilia del giorno che avrebbe dovuto rappresentare il culmine della diplomazia, con il presidente degli Stati Uniti, Joe, in arrivo in Israele e in Giordania per incontri cruciali, si è verificata una notizia che getta un’ombra oscura sulla situazione e accresce il rischio di una potenziale escalation.Leggi anche: Colpito ospedale di Gaza, si stimano 500 tra morti e dispersi tra le macerie Israele sotto ...