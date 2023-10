Biden incontra Netanyahu | sostegno incondizionato degli Usa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo l'attacco all'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City, in cui sono rimaste uccise centinaia di persone, Hamas e Israele hanno fornito due ricostruzioni dell'accaduto opposte. Oggi il presidenteStati Uniti Joeè arrivato in Medio Oriente. Atterrato poco prima delle 10,ha subitoto il premier israeliano. ''Gli Stati Uniti faranno in modo che Israele abbia tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi'', ha dichiarato il presidente Usa nel corso di un punto stampa con il premier israeliano Benjamin. "La tua visita è la prima di un presidente Usa in Israele in tempo di guerra", ha detto. "Abbiamo visto il tuoogni giorno. Un chiaro messaggio ai nostri nemici. Il mondo l'ha visto in ...