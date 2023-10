Biden in Israele | subito a colloquio con Netanyahu Strage ospedale “non vostra”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Voglio che il mondo sappia da che parte stanno gli Stati Uniti". Joesiede al fianco di Benjaminall'hotel Kempinsky di Tel Aviv. E' arrivato da pochi minuti inper ribadire il sostegno del suo Paese allo Stato ebraico. Nessun tentennamento: trae Hamas, gli Usa stanno dalla parte del suo storico alleato nella regione. Anche se "Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese", sottolinea, davanti alle telecamere, prima delprivato e della riunione del gabinetto di guerra israeliano, a cui prenderà parte.Il primo ministro dello Stato ebraico definisce il movimento palestinese "i nuovi nazisti, peggio dell'Isis". Poi si rivolge con parole al miele al suo ospite, ringraziato pubblicamente per il sostegno. "C'è solo una cosa migliore di ...

L'analisi di Daniel Kurtzer, ex - ambasciatore americano in Israele e docente di relazioni internazionali. Il persistente stallo sul valico di Rafah, la questione degli sfollati palestinesi – che il Cairo non ha mai inteso accogliere – e infine l'ultimo, catastrofico tassello: l'attacco all'ospedale di Gaza