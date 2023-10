Biden in Israele Il ruolo degli Stati Uniti analizzato da Alissa Pavia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’annuncio della visita del presidente americano Joseph “Joe”inper incontrare il presidente Israeliano Benjamini Netanyahu arriva mentre il conflitto tra Hamas econtinua senza tregua. Una visita senza precedenti, che presenta rischi diplomatici e di sicurezza non indifferenti. Infatti il suo vice, il segretario di Stato Antony Blinken, è dovuto scappare ai ripari nei bunker israeliani mentre discuteva con Netanyahu di un temporaneo cessate il fuoco: il segretario di Stato aveva ricevuto l’allarme di un ulteriore attacco missilistico di Hamas verso il territorio Israeliano. La visita del presidente americano coglie molti di sorpresa, annunciata a pochi giorni dallo scoppio della guerra, in netto contrasto con quanto accaduto in Ucraina nella guerra contro la Russia quando ilannunciò la ...

Roma, 18 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Joe Biden è arrivato in Israele, accolto all’aeroporto di Tel Aviv dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Una visita che giunge poche ore dop ...Joe Biden è attualmente in Israele per una visita ufficiale con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Originariamente, era pianificato che si dirigesse anche in Giordania per un incontro con Abu Mazen ...