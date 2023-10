Biden | Hamas fa sembrare Isis forse più ragionevole | Netanyahu | il 7 ottobre come venti 11 settembre

"L'America sta piangendo con voi", la risposta di Joe, "non rappresenta tutto il popolo palestinese, ha sempre portato sofferenza". E sull'esplosione all'ospedale di Gaza ha specificato ...

Biden da Netanyahu: Hamas non rappresenta i palestinesi AGI - Agenzia Italia

Biden in Israele incontra Netanyahu. Ospedale bombardato a Gaza, centinaia di morti - Netanyahu a Biden: "Dobbiamo unirci per sconfiggere Hamas" - Netanyahu a Biden: "Dobbiamo unirci per sconfiggere Hamas" RaiNews

President Joe Biden arrived on Wednesday in Israel, as his administration seeks to both show unwavering support for an ally at war and also to attempt to slow movement toward a broader escalation. ...President Biden pledges US support, as the Israeli military claims Palestinian militants caused last night's deadly blast.