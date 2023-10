Biden atterra in Israele | perché può essere decisivo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) I programmi diplomatici sono stati sconvolti dal bombardamento dell’ospedale di al Ahli, ma Joeha deciso di volare in Medio Oriente lo stesso. Il presidente americano è arrivato questa mattina ine ha incontrato il primo ministro Netanyahu. Niente da fare, invece, per il summit con i leader dei più importanti Paesi arabi nella regione. Ma il ruolo del numero uno della Casa Bianca potrebbe: gli Stati Uniti sono pronti a svolgere un ruolo di garanzia e di mediazione sia per Tel Aviv, sia per parte del mondo arabo. L’obiettivo è noto: evitare l’escalation. Alla seconda visita in un contesto di guerra attiva dopo quella in Ucraina,avrebbe fatto pressione su Netanyahu per moderare la risposta militare al massacro di civili dello scorso 7 ottobre. Un allargamento del ...