Biden al gabinetto di guerra israeliano E la diplomazia continua

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Doveva essere la giornata della, con l’arrivo in Israele e Giordania del presidente statunitense Joe. E invece, la sanguinosa esplosione all’ospedale Al Ahli Arab di Gaza ha alterato i piani. Innanzitutto, ha scatenato l’indignazione delle collettività arabe e islamiche contro Israele, con proteste esplose in Cisgiordania, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran e Turchia. Manifestazioni anti-israeliane accese su un pregiudizio di base, ancora prima un’analisi dei fatti, perché quel pregiudizio ancora cova tra i cittadini di quei Paesi. Ancora più adesso che lo stato ebraico cerca vendetta per l’attacco mastodontico subito da Hamas e sta colpendo la Striscia di Gaza (non senza vittime civili). “Sono indignato e profondamente rattristato”, ha commentatoin uno statement diffuso appena dopo i ...