Biden a Tel Aviv | “Usa in lutto con Israele | da Hamas atrocità peggio dell’Isis”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – E’ atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel, in, l’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe. Lo riferiscono i media israeliani. Per motivi di sicurezza, sono state chiuse le strade attorno all’aeroporto. Ad accogliere il presidente Usa, il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha abbracciato, mentre con Herzog c’è stata una stretta di mano. ”Benvenuto, signor presidente. Dio ti benedica per aver protetto la nazione di”, ha detto Herzog al presidente degli Stati Uniti. ”Gli Stati Uniti sono incon”, ha dichiarato il presidentenel corso di un punto stampa con il premier israeliano Netanyahu. ”Volevo essere qui oggi ...

AVIV " In unaAviv deserta, con gli elicotteri sulla testa e i cecchini sui tetti dei palazzi del centro, Joeatterra in Israele per portare la solidarietà degli Stati Uniti a Israele ferita dall'attacco ...

Israele, Biden a Tel Aviv: l'incontro con Netanyahu Liberoquotidiano.it

Biden in Israele: "Usa in lutto con voi" Adnkronos

Dopo l'attacco all'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City, in cui sono rimaste uccise centinaia di persone, Hamas e Israele hanno ...Accuse incrociate Israele-Hamas per la distruzione dell’ospedale di Gaza: per Tel Aviv è stata causata da un razzo lanciato dalla Jihad islamica.