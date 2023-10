Biden a Tel Aviv assicura pieno sostegno a Netanyahu Egitto | «C’è un accordo con Israele sugli aiuti da far entrare nella Striscia di Gaza»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha confermato l’esistenza di untrae altri attori internazionali per consentire l’ingresso didiattraverso il valico di Rafah. La conferma arriva in un’intervista ad Al-Arabiya, Shoukry. L’lavorerà sotto «la supervisione delle Nazioni Unite e in coordinamento con le sezioni egiziana e palestinese della Croce Rossa». Alla domanda se ai cittadini stranieri sarà permesso di lasciare lail ministro temporeggia: «Finché il valico funzionerà normalmente e quando la struttura del valico sarà stata riparata». Sulla zona ci sono stati quattro attacchi aerei israeliani che hanno creato danni. Per l’Onu, urge un meccanismo ...

Continua il botta e risposta tra Israele e Hamas su chi sia il responsabile della strage all'ospedale di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha scagionato Tel Aviv nel giorno in cui ha incontrato il premier Netanyahu, avvertendo: "La vostra rabbia per l'attacco del 7 ottobre è la nostra dopo gli attentati dell'11 settembre, ma non

Continua il botta e risposta tra Israele e Hamas su chi sia il responsabile della strage all'ospedale di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha scagionato Tel Aviv nel giorno in cui ha incontrato il premier Netanyahu. Biden ha dichiarato «voglio che il mondo sappia da che parte stanno gli Stati uniti». Non dalla Casa bianca, non da una conferenza stampa fuori al Senato, ma da Tel Aviv