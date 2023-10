Biden a Netanyahu | “Saremo sempre al vostro fianco” E scagiona Israele sull’ospedale di Gaza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’abbraccio con Benjaminall’aeroporto Ben Gurion, poi il punto stampa congiunto prima dell’avvio del colloquio. È iniziata così la visita di Joea Tel Aviv, con la quale il presidente americano ha voluto mostrare tutta la vicinanza degli Usa ae assicurare personalmente che Washington si adopererà perché abbia “tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi”. Maha voluto rivolgere anche un pensiero ai civili palestinesi, le cui vite vanno “salvate”, e alle vittime dell’esplosione all’ospedale di, che – ha chiarito – non ritiene causata da un attacco di, ma “dell’altra parte”. La Casa Bianca: “Il presidente sentirà telefonicamente Abbas e al-Sisi” A visita iniziata, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby citato ...

'C'è solo una cosa migliore di avere un vero amico come lei, presidente, ed è la sua presenza qui, profondamente commovente', ha dichiarato inveceincontrando. 'Parlo per tutto il ...Alla frontiera con l'Egitto in attesa di entrare nella Striscia medicinali, coperte, cibo e scorte di acqua, ma il passaggio resta chiuso. L'Iran fa paura, Biden in Israele: "L'invasione della ...Roma, 18 ott. (askanews) – “Voglio che il mondo sappia da che parte stanno gli Stati Uniti”. Joe Biden siede al fianco di Benjamin Netanyahu all’hotel Kempinsky di Tel Aviv. E’ arrivato da pochi minut ...