Biancospino | proprietà | benefici | usi ed infusi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilè una pianta officinale arbustiva che può raggiungere le dimensioni di un alberello. Le suesono note fin dall’Antichità, da sempre, infatti è sfruttata per usi fitoterapici dalla medicina orientale e occidentale. Quasi tutti conoscono le sue virtù distensive, ma non solo le uniche. Scopriamole insieme!Il, in gergo botanico Crataegus monogyna, è da sempre utilizzato a livello familiare come blando sedativo. E ha ragione. I suoi fiori essiccati hannorilassanti, ma non solo, sono anche in grado di abbassare la pressione sanguigna, di sostenere il funzionamento del cuore, di ridurre gli spasmi muscolari, agendo anche a livello del sistema nervoso. Si raccolgono in primavera quando sbocciano tra marzo e aprile. La ...