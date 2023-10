Bernardini De Pace “condanna” il padre di Heidi Baci al Grande Fratello | “Indietro di 50 anni” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) AnnamariaDe, rinomata avvocata specializzata in casi di divorzio, ha espresso una ferma disapprovazione per il comportamento deldiall’interno della Casa del, ritenendolo responsabile della decisione di sua figlia di lasciare il reality show, avvenuta dopo l’incontro avuto con lui.De” ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.