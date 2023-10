Bernabè imbrigliato da Lucia Morselli pronto a lasciare La parabola del manager che osserva ma non trasforma

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Doveva essere il classico presidente di peso, figura carismaticaa raccogliere il fardello più grande. Si èto in moderno Sisifo, fatto a brandelli (si perdoni la rima baciata) da. Franco, che è ormai entrato nel grande novero di coloro che vantano molti “già” nel proprio curriculum – già chief economist di Fiat, già amministratore delegato di Telecom, già amministratore delegato di Eni e via dicendo – èa dimettersi dalla presidenza di Acciaierie d’Italia, il colosso che è noto ai più come ex-Ilva.infatti ha dovuto ammettere che l’azienda non ha 100 milioni da usare come cauzione per acquistare il gas. E va bene l’inflazione, va bene l’ennesima crisi mediorientale, ma le condizioni in cui versa la più grande ...