Bergamo | trasporto eccezionale delle travi della nuova palestra di via Tobagi | le chiusure stradali

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023). Per garantire ai mezzi la percorribilitàstrade e consentire le manovre deldi 26 metri destinate alla coperturadi vianel quartiere San Tomaso, sono previste una serie di limitazioni viabilistiche. In particolare, – dal 20 al 26 ottobre 2023 divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli in via Galli nel primo tratto sulla destra entrando da Via San Bernardino via Caprera vianel parcheggio pubblico ubicato in fondo alla Via– dal 26 ottobre al 28 novembre 2023 istituzionerimozione su strada nelle vie ricomprese ...