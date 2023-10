Benzema si difende | “Io vicino a terroristi? Falso! Pronto a denunciare il ministro Darmanin”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ore concitate per Karim, accusato daldegli Interni Géralddi essereai Fratelli Musulmani, organizzazioneca vicina ad Hamas. L’attaccante è finito al centro di una bufera mediatica tanto da essere preso di mira persino da deputati e senatori. L’attaccante tuttavia ha smentito le accuse e l’ha fatto tramite il suo avvocato, Hugues Vigier, che a Le Parisien ha dichiarato: “Si tratta di accuse false. Karim non ha mai avuto neppure il minimo rapporto con questa organizzazione. Stiamo valutando di sporgere denuncia contro questoper la legge sulla manipolazione dell’informazione cara al nostro governo, oltre che per diffamazione o addirittura insulto pubblico. Non è accettabile che chi governa si creda autorizzato a fare qualcosa per ...