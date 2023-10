Benzema accusato di avere «legami con terroristi» | bufera in Francia La senatrice Boyer | «Revocategli il Pallone d' Oro»

Leggi Anchedal ministro dell'Interno francese: 'Ha legami con un'organizzazione terroristica' 'L'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa, in particolare dopo l' ...

Benzema accusato dal ministro dell’Interno francese: “Ha legami con un’organizzazione… Il Fatto Quotidiano

Benzema accusato di avere «legami con terroristi», bufera in Francia. La senatrice Boyer: «Revocategli il Pall ilmessaggero.it

Karim Benzema nella bufera. L'ex attaccante del Real Madrid, ora all'Al Ittihad, è stato accusato dal ministro degli Interni francese Gérald Darmanin di essere ...(Davide Frattini, inviato a Tel Aviv) Sceso della scaletta dell’Air Force One, abbraccia Benjamin Netanyahu. È venuto per abbracciare un intero Paese, è venuto per vedere con i suoi occhi le foto ...