Bennacer parla del suo infortunio e di cosa farà a Milanello

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ismaellunedì è tornato aper iniziare la fase centrale (di riatletizzazione) del suo recupero dall’al ginocchio. Su YouTube ieri ha detto che lavorerà in palestra e successivamente bisognerà «capire sul campo quale sarà la reazione effettiva del ginocchio e della muscolatura». L’obiettivo? Ovviamente «tornare al top della condizione». Il centrocampista franco-algerino del Milan ha rilasciato una lunga intervista al canale Le Club des 5. Tempi di recupero? Non c’è una data certa: «Dicembre, gennaio, febbraio… Le prossime settimane saranno indicative». In base alle risposte che darà il ginocchio operato, quello destro, a carichi e sollecitazioni si potrà stabilire meglio a quel step del recupero si è arrivati. Di conseguenza, verrà chiarita meglio quanta stradaavrà ancora davanti ...